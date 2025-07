Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

I vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia stanno intervenendo in queste ore per domare un incendio boschivo scoppiato in località Prulla, nel comune di Sarzana.

Numerosissime le segnalazioni arrivate al NUE112 da diverse località del circondario.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i 5 operatori del distaccamento di Sarzana con un’autopompa e un fuoristrada attrtezzato, mentre dalla Centrale di Via Antoniana sono partiti in appoggio due autobotti di cui una appositamente allestita per il contrasto agli incendi boschivi.

A supporto è stato fatto decollare anche l’elicottero regionale che sta lanciando acqua dall’alto, nonché sono state attivate due squadre di volontari AIB provenienti da Ameglia e Santo Stefano.