Incendio nel condominio, sei persone intossicate: paura in vicolo delle Mimose

MONTEBELLUNA – Paura nella serata di ieri, intorno alle 20:50, per un incendio divampato all’interno di un condominio in vicolo delle Mimose. Sei persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state trasportate all’ospedale di Montebelluna per accertamenti. Fortunatamente non in pericolo di vita.

Le fiamme si sono sviluppate nel vano scale del palazzo, in corrispondenza di un carrello della spesa andato completamente distrutto. L’incendio ha generato un denso fumo che ha rapidamente invaso i piani dell’edificio, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montebelluna, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile. Le operazioni si sono concentrate anche sul soccorso alle famiglie rimaste intrappolate all’interno delle loro abitazioni. Presenti anche il personale sanitario del SUEM 118, che ha prestato le prime cure ai residenti intossicati, e i carabinieri di Montebelluna, che hanno avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio, al momento ancora in fase di accertamento

IL GAZZETTINO