Primo seminario sul rischio NATECH (Natural Hazard Triggering Technological Disasters) organizzato dalla Direzione VVF Campania presso il Comando VVF Caserta

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto ieri, presso la sede centrale del comando in via Falcone, il primo seminario sul rischio NATECH (Natural Hazard Triggering Technological Disasters). L’incontro è stato il primo di una serie organizzati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Campania nell’ambito della prevenzione incendi e rischi rilevanti su tematiche di interesse attuale e che vedono impegnati sia personale VF (funzionari tecnici) sia professionisti esterni all’Amministrazione (Ordini e Collegi professionali).

I seminari sono organizzati in considerazione dell’avvio delle attività ispettive di cui all’art. 27 ex D.Lgs. 105/2015 per il triennio 2025-2027 e in relazione alle risultanze delle istruttorie del Comitato tecnico Regionale di cui all’art.10 del suddetto decreto legislativo e dell’art. 22 del D.Lgs. 139/2006.

In tale ottica è stato programmato il primo evento presso il comando di Caserta dove si è discusso sul rischio NATECH che si riferisce agli eventi in cui calamità naturali, come terremoti, alluvioni, ecc., inneschino incidenti tecnologici in stabilimenti industriali. Questi incidenti possono includere incendi, esplosioni o il rilascio di sostanze pericolose. La valutazione del rischio NaTech è fondamentale per la sicurezza e la gestione delle emergenze, soprattutto in siti ad alto rischio.