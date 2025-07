PRISCO (INTERNO): siglato accordo sindcale che raffora tutele e compensa equamente il personale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 *MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO STAMPA *

*SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO*

* Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Prisco*

*VIGILI DEL FUOCO, PRISCO: “SIGLATO ACCORDO SINDACALE CHE RAFFORZA TUTELE E COMPENSA EQUAMENTE IL PERSONALE”*

“Si è chiuso ieri positivamente il tavolo sindacale per l’approvazione dello schema di accordo integrativo nazionale relativo alla distribuzione

delle risorse derivanti dalle economie di gestione del Fondo di Amministrazione per l’anno 2022 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’accordo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali CONAPO, CISL e CONFSAL (pari a una percentuale significativa della rappresentanza), prevede lo stanziamento di oltre 48 milioni di euro destinati a riconoscere e valorizzare l’impegno di tutto il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

Secondo l’accordo, oltre 36 milioni di euro saranno impiegati per incrementare le indennità accessorie a favore di tutto il personale del Corpo, con particolare attenzione a chi ha svolto incarichi di rilievo come Autista, Capo Partenza, Capo Turno Provinciale e Responsabile di Sala

Operativa Provinciale. L’accordo prevede inoltre risorse specifiche per il personale dei ruoli tecnico-professionali, per i cinofili e per i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS).

“Un risultato importante *– aggiunge il Sottosegretario –* riguarda anche la Formazione: sono stati stanziati fondi mirati per aumentare in modo significativo i compensi destinati ai formatori, riconoscendo il valore 3strategico di chi contribuisce ogni giorno alla crescita professionale del Corpo.

Pur prendendo atto delle diverse posizioni di altre sigle sindacali *– conclude Prisco –* desidero ringraziare tutti per la collaborazione in

questa occasione: si tratta di un accordo che segna un passo concreto nel percorso di attenzione, valorizzazione e riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, eccellenza italiana in patria e all’estero”