Scoppia l’incendio e il fumo invade le scale: i pompieri salvano due neonati

Sono quattro le squadre dei vigili del fuoco intervenute nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio, per un incendio scoppiato in un palazzo di via Ascoli. A causa dei fumi prodotti che hanno interessato il vano scala del condominio sono state evacuate otto persone che erano all’interno delle abitazioni. Tra gli evacuati dai pompieri ci sono anche due neonati. Le operazioni sono tutt’ora in corso. L’incendio scoppiato in via Ascoli è partito dalle cantine.

