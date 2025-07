VIDEO – California – Un autobus con bambini a bordo si ribalta dopo aver colpito i binari del treno a Lancaster

Spread the love

Un autobus di linea con a bordo dei bambini si è schiantato e ribaltato dopo aver colpito i binari ferroviari a Lancaster.

L’incidente è stato segnalato alle 11:18 sulla Sierra Highway, vicino a W Avenue C, quando l’autobus ha perso il controllo e si è schiantato contro i binari del treno nella zona, ha riferito la California Highway Patrol. L’autobus è finito su un fianco, accanto ai binari ferroviari.

Le 40 persone a bordo dell’autobus sono tutte rimaste ferite, con ferite da lievi a gravi. Secondo l’ufficiale della CHP Jordan Church, un bambino di 8 anni è in condizioni stabili dopo essere stato trasportato via dal luogo dell’incidente con un elicottero medico.

Anche l’autista dell’autobus è stato trasportato in ospedale per gravi ferite. “La nostra attuale comprensione dell’incidente è che forse il conducente non è riuscito a togliere l’acceleratore”, ha detto Church.

https://www.nbclosangeles.com/news/local/transit-bus-crash-lancaster-children-train-tracks/3737172