Va a fuoco un intero palazzo nel Cuneese, allarme per il propagarsi delle fiamme. Sul posto oltre 30 vigili del fuoco

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di giovedì 3 luglio nell’abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l’intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano, Savigliano e Levaldigi.

Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un’autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme, ma anche per verificare la presenza all’interno di residenti. In totale sono oltre trenta al momento i vigili del fuoco sul posto, con dieci mezzi tra autoscale, autopompe e autobotti provenienti da varie sedi permanenti e volontarie della provincia. Sarebbe in corso l’evacuazione dei palazzi vicini, dal momento che le fiamme, sulle cui cause ci sono indagini in corso, sono molto alte.

