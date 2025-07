 VIDEO – Roma, boato scuote la città esplode distributore di benzina: almeno 40 i feriti. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage”

Spread the love

La Procura avvia un’indagine. Due in codice in rosso. Un vigile del fuoco in ospedale, nove i poliziotti feriti.

Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino – Centocelle di Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale poco dopo le otto del mattino.

Al Sant’Eugenio in arrivo pazienti gravi – Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Eugenio ha accolto tre feriti, tutti con fratture che hanno richiesto l’attivazione di codici di emergenza arancione e rosso. Parallelamente, presso la Unità operativa complessa. Grandi Ustionati della stessa struttura, sono attualmente in arrivo due pazienti trasferiti da altri ospedali. Entrambi presentano un quadro clinico complesso e al momento sono sottoposti a respirazione meccanica non autonoma. È quanto si apprende dall’Asl Roma 2. Le loro condizioni saranno valutate in modo approfondito all’arrivo in reparto. La Terapia Intensiva dell’Ospedale Sant’Eugenio si mantiene in stato di allerta per garantire la tempestiva accoglienza di eventuali ulteriori casi critici.

Vigili del fuoco: “Guasto a impianto gas, come una bomba” – “Si è trattato di un’esplosione conseguente a un ‘blif da gpl’ (un malfunzionamento dell’impianto del gas – ndr) equiparabile all’esplosione di una bomba. Dopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, è arrivata l’esplosione”. Così il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilino, in merito all’esplosione avvenuta a Roma, il quale ha anche chiarito che ci sono ancora delle verifiche in corso sulle cause.

Parte serbatoio trovato a 40 metri di distanza – Verifiche sono in corso da parte dei vigili del fuoco di Roma nei palazzi attorno all’area dove si è verificata l’esplosione. In molti edifici si registrano danni: vetri rotti, infissi divelti e detriti che sono volati anche a metri di distanza. “La chiusura del serbatoio dell’autocisterna a 40 metri di distanza”, ha detto Ennio Aquilino, direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio.

