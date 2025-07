VIDEO – Roma – eslosione distributore – 15 SQUADRE AL LAVORO, – sotto contrrollo l’incendio nelle aree limitrofe

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Prosegue l’intervento dei vigili del fuoco dopo l’esplosione avvenuta stamattina in un distributore di carburanti in via dei Gordiani, nella zona Casalino a Roma. Ferito uno dei vigili del fuoco intervenuti, in ospedale per controlli gli altri 4 componenti della squadra.

Proseguono le operazioni di spegnimento delle fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario alle spalle del distributore: incendio circoscritto e sotto controllo.

L’elicottero Drago 162 del reparto volo del Lazio ha effettuato una ricognizione per operazioni di monitoraggio sull’area dell’esplosione.

Sono 15 le squadre al lavoro, tra queste il nucleo NIA (Nucleo Investigativo Antincendio) per l’analisi e la valutazione delle cause dell’ esplosione, il nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso), il team USAR (Urban Search And Rescue) e il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).