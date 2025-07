Arrivano i Robot Badanti

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

I robot badanti rappresentano una innovazione nel settore dell’assistenza agli anziani e alle persone con disabilità. Sono in grado di svolgere diversi compiti, come monitorare la salute, fornire compagnia, assistere nelle attività quotidiane e persino ricordare ai pazienti di prendere le loro medicine.

I vantaggi includono una maggiore indipendenza per gli utenti e un supporto supplementare per le famiglie. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni riguardo alla sostituzione del contatto umano e all’affidabilità di questi robot.

Il Giappone è all’avanguardia in questo settore, a causa della sua popolazione in rapido invecchiamento. Robi, un robot umanoide, è stato progettato per fornire compagnia e assistenza.

In Europa, paesi come la Finlandia, i Paesi Bassi e la Germania stanno investendo nella ricerca e in progetti come Care-O-bot e Pepper, robot dedicati all’assistenza di soggetti fragili.

Anche in Italia, alcune start-up e centri di ricerca stanno esplorando l’uso di robot badanti per supportare gli anziani.

Oltre alle applicazioni domestiche, i robot badanti sono anche utilizzati in strutture di assistenza, come case di riposo e ospedali, dove possono supportare il personale nella cura degli anziani.