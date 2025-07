Concluso il corso per soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco nelle acque di Rimini

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è concluso nei giorni scorsi nelle acque di Rimini, il corso regionale per soccorritori acquatici VVF. Alla formazione, della durata di una settimana, hanno partecipato 15 discenti provenienti da diversi comandi della regione Emilia-Romagna. Durante il corso, i Vigili del fuoco hanno appreso e messo in pratica tecniche di soccorso e salvataggio in ambiente acquatico, operando con l’ausilio di mezzi nautici come gommoni e moto d’acqua. Le esercitazioni si sono svolte sia in orario diurno che in notturna, simulando condizioni operative complesse e scenari realistici.

L’attività formativa si è svolta sotto la supervisione di istruttori specializzati del Corpo Nazionale e si inserisce nel più ampio programma di addestramento operativo del personale, volto a garantire prontezza ed efficacia negli interventi di soccorso in acqua, particolarmente richiesti nel periodo estivo.

Con la conclusione del corso, prenderanno il via i presìdi acquatici VVF presso le località di Porto Garibaldi, Cesenatico e Rimini, dove i soccorritori acquatici saranno impegnati per tutta l’estate in attività di sorveglianza e pronto intervento lungo il litorale, a tutela della sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti nel periodo balneare.