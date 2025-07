Estate Romana: la tua città, la tua festa

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

L’Estate Romana 2025 è ricca di eventi e iniziative che coinvolgono l’intera città, dai suoi luoghi storici ai quartieri più periferici, fino alle spiagge di Ostia. Il programma, che si estende da giugno a ottobre, è concepito per valorizzare la cultura, l’inclusione e la partecipazione collettiva, proponendo attività gratuite o a prezzi accessibili.

Tra le principali iniziative spiccano le arene cinematografiche all’aperto, che offrono circa 50 eventi in diverse location. Inoltre, il litorale romano si arricchisce di eventi culturali con “Un Mare di Cultura”, che mira a rivitalizzare le spiagge e coinvolgere le famiglie in attività estive.



Il palinsesto include anche concerti, spettacoli teatrali e festival, come il Teatro Ostia Antica Festival e il Romaeuropa Festival, che presentano una varietà di performance artistiche. Sono in agenda eventi letterari di richiamo, tra cui il LETTERATURE Festival Internazionale di Roma, che porterà scrittori di fama a condividere le loro opere.

L’arte è protagonista con mostre e installazioni, mentre iniziative come “ROMA CREATIVA 365” garantiranno un’offerta culturale continua durante tutto l’anno. L’obiettivo è rendere la cultura accessibile a tutti, coinvolgendo cittadini e turisti in un’estate all’insegna della bellezza e della creatività.



L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, ha sottolineato l’importanza di includere tutte le fasce della popolazione nelle proposte estive, creando un’opportunità unica per vivere Roma in modo intenso e diversificato. Con eventi che abbracciano musica, cinema, letteratura e arte, l’Estate Romana ha le caratteristiche per diventare un’esperienza indimenticabile per tutti.