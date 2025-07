Hai provato il gelato salato?

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

Il gelato salato, è un alimento gourmet e un’esperienza culinaria innovativa. Rappresenta un perfetto equilibrio tra dolce e salato, permettendo di esaltare i piatti principali e offre un’esperienza di degustazione unica. La maestria nella preparazione è fondamentale, poiché la mantecatura e la giusta proporzione di zucchero sono essenziali per ottenere la cremosità desiderata. I gelatai stanno vivendo una maggiore creatività, sperimentando e sviluppando ricette complesse che riflettono non solo le tecniche tradizionali, ma anche una comprensione profonda degli ingredienti.

I gusti eccentrici e ricercati, come il gelato alla curcuma o gorgonzola e noci, dimostrano la versatilità del gelato salato, rendendolo un’ottima scelta per antipasti, secondi piatti e anche come chiusura di un pasto con un tocco di originalità.

Questa evoluzione, da semplice dessert estivo a sofisticato accompagnamento gastronomico, riflette la continua ricerca nel mondo della cucina e la voglia di sperimentare sapori nuovi.

Anche Roma abbraccia questa innovazione gastronomica. I sapori come burro e salvia con nocciole, o l’iconico cacio e pepe, rappresentano un legame diretto con la tradizione culinaria romana, reinterpretata in un formato inaspettato e affascinante.

Gelaterie come Fata Morgana e Torcè (entrambi con diverse sedi nella Capitale) trasformano l’idea di gelato in qualcosa di completamente nuovo e stimolante. Offrendo sapori come sedano e peperoncino habanero, queste gelaterie creano un dialogo tra cultura gastronomica e innovazione.

I gelati salati possono sembrare insoliti e, con le loro combinazioni semplici ma audaci, dimostrano che anche i sapori più inaspettati possono sorprendere e deliziare.