Manifestazione Vigiliinarte 2025

VIGILI DEL FUOCO

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile torna anche quest’anno ad offrire uno spazio all’arte con la rassegna artistica “VigiliinArte”, giunta alla sua XII Edizione.

“Vigiliinarte” ha tutte le potenzialità per porsi come strumento di risonanza e di confronto tra il mondo dell’arte e della ricerca artistica con la sua pluralità di espressioni, e quello dei vigili del fuoco, costantemente impegnati anche nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico del

nostro Paese.



Con questo spirito si chiede di portare a conoscenza di tutto il personale del “Concorso Vigiliinarte 2025”, aperto a tutti, al personale in servizio e in quiescenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.



Le modalità di partecipazione, allegate alla presente, saranno pubblicate sul sito istituzionale www.vigilfuoco.it. e richiamate sul sito dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, che collaborerà all’organizzazione delle attività curate, come negli anni passati, dall’Istituto Superiore Antincendi in collaborazione con l’Associazione culturale “Massenzio Arte”.



La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 luglio 2025.