Mommune, la comunità di mamme single

E’ approdata dall’America una nuova tendenza, la comunità “Mommune”. Essa offre un’alternativa al modo in cui le donne separate affrontano la genitorialità e la vita quotidiana. Sono mamme che mamme scelgono di coabitare con altre madri, creando un ambiente di supporto reciproco e condivisione. Questa forma di comune urbana, a conduzione femminile, non solo offre un’opzione alla tradizionale famiglia nucleare, ma crea anche un ambiente favorevole per la crescita dei bambini.

Utilizzando piattaforme come “CoAbode” e condividendo le loro esperienze sui social media, le mamme single dimostrano che la co-genitorialità può essere non solo praticabile, ma anche vantaggiosa. Con video che raccolgono milioni di “like”, queste mamme normalizzano l’idea che crescere insieme sia più facile e gratificante rispetto alla genitorialità solitaria.

Questo modello di vita rappresenta una risposta concreta alla solitudine genitoriale, dimostrando che, anche al di fuori di una relazione di coppia, è possibile costruire una rete di supporto solida, consentendo alle donne di affrontare le sfide della genitorialità in modo collettivo, condividendo responsabilità, risorse e esperienze. Non si tratta solo di dividere le spese e i compiti domestici, ma anche di creare un contesto emotivo e sociale più ricco per i bambini, che possono crescere in un ambiente collaborativo.

In questo scenario, le mamme possono contare su un sostegno pratico e morale, riducendo il senso di isolamento che spesso accompagna la separazione. Inoltre, la condivisione della vita quotidiana favorisce la formazione di legami più forti, sia tra le mamme che tra i bambini, contribuendo a una crescita sana e armoniosa.