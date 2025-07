-Sempre più intolleranti al glutine

Spread the love

MARIA TERESA ACCCARDO

Negli ultimi decenni, le diete sono cambiate notevolmente, con un aumento del consumo di cibi trasformati e farine raffinate, che contribuiscono al sorgere di problemi digestivi. Oggi ci sono più consapevolezza e strumenti diagnostici per identificare la celiachia e la sensibilità al glutine non celiaca, portando a un numero maggiore di diagnosi rispetto al passato.

Ciononostante è indubbio che i casi di intolleranze alimentari sono in costante ascesa.

L’industrializzazione dell’agricoltura ha portato a varietà di grano più adatte alla produzione di massa, ma che differiscono da quelle che i nostri antenati consumavano, aumentando il rischio di reazioni avverse.

L’uso di agenti chimici e pesticidi nella coltivazione di grano e altri cereali contribuisce a innescare problemi di salute, inclusi disturbi legati al glutine.

Le varietà moderne di grano sono state selezionate per aumentare la resa, ma possono contenere più glutine o diverse forme di proteine del glutine, che, per alcune persone, sono più difficili da digerire. Fattori come l’uso eccessivo di antibiotici e una dieta povera di fibre alterano la composizione del microbiota, fondamentale per la digestione, rendendo alcuni soggetti. più sensibili al glutine.