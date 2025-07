Spid a pagamento da Agosto

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

La decisione di InfoCert (provider di identità digitale, che gestisce servizi di digitalizzazione e sicurezza informatica) di introdurre un canone annuale di circa 6 € per il servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), a partire dal 28 luglio 2025, rappresenta un cambiamento rilevante nel panorama delle identità digitali in Italia. Questa mossa, seguita da Aruba, è motivata dalla necessità di coprire i costi operativi in attesa di finanziamenti governativi.

Oggi, oltre 39 milioni di identità digitali sono attive in Italia, con più del 70% gestito da PosteID, che continua a offrire il servizio gratuitamente. Tuttavia, se anche Poste Italiane decidesse di far pagare per il servizio, si assisterebbe a una trasformazione sostanziale del modo in cui i cittadini accedono ai servizi pubblici.

La denuncia del Codacons (Coordinamento Associazioni Difesa dell’Ambiente e dei Diritti dei Consumatori) mette in luce le preoccupazioni riguardo ai diritti dei consumatori, essendo createsi basi per azioni legali. Il dialogo tra lo Stato e i gestori di identità elettroniche rimane complesso, e la situazione attuale evolverà in risposta alle necessità economiche e alle politiche governative.