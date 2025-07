È morto uno dei feriti nell’esplosione del distributore di gpl di Roma

Spread the love

AGI – È morto questa mattina alle 11:30 il 67enne che era rimasto più gravemente ferito nell’esplosione di venerdì scorso in un distributore del Prenestino, a Roma. L’uomo, che era ricoverato all’ospedale Sant’Eugenio, ieri era stato sottoposto a un complesso intervento di innesto di cute omologa per le ustioni di terzo grado riportate sul 55% del corpo in seguito alla doppia esplosione, ha riferito la Asl Roma2.

L’equipe medica e chirurgica ha messo in atto “ogni possibile trattamento intensivo e specialistico, ma le condizioni cliniche del paziente sono progressivamente peggiorate, fino al decesso, causato dalla gravità delle lesioni riportate”, ha sottolineato l’Azienda sanitaria.