Il ricordo di Don Alessandro Benzi, cappellano dei Vigili del Fuoco e della Polizia

ROBERTO PASCOLI – pubblicato sul FARO N. 131

“Guardate il lato bello delle cose e non al lato brutto. Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Procurate di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto lo avete trovato e quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, “ma di avere fatto del vostro meglio” –

Ricordare don Sandro con l’emozione che prova chi ha avuto l’onore di conoscerlo, (come Assistente Scout prima e Cappellano Vigile del Fuoco poi) è cosa fin troppo semplice.

Ma nel momento storico che viviamo, è altrettanto facile cadere nella retorica e nel qualunquismo.

I termini “Valori in cui credere” e “Fede”, paiono ai molti anacronistici, un parlare un’altra lingua, dire cose di un’altra epoca.

Negli occhi e nel cuore di chi lo ha conosciuto resta la sua disponibilità verso tutti e la sua innata bontà d’animo, mentre una sua foto (qui riprodotta) è conservata in città con immenso rispetto e commozione presso la sede del gruppo scout Agesci Alessandria 1, con l’uniforme scout indossata e lo zaino sulle spalle in cammino verso la cima del monte.



In quello zaino, Don Sandro porta ancora oggi le speranze ed i sogni dei tanti ragazzi che sono passati nel suo studio, seduti sul divano sotto gli scudi ad ascoltare i suoi insegnamenti e i suoi racconti.

Come non ricordare, ad esempio, la Campagnola militare con il disegno della bandiera italiana ed il Giglio degli Scouts sotto il parabrezza, di quando partiva per i “Raid” o di quando faceva il suo ingresso al Comando dei Vigili in via Piave, con alla guida quel sacerdote dai tratti fini, dal portamento fiero, dal sorriso impresso tra labbra sottili che dispensavano parole di amicizia e conforto?Don Sandro sarebbe poi tornato alla casa del Padre il giorno 10 marzo 1978, all’età di 58 anni: era infatti nato il 14 maggio del 1919. Ci lasciava così un Sacerdote, un Educatore, l’A.E. (assistente scout) per antonomasia qui da noi tra Brumai e Tani (nomi in dialetto alessandrino dei fiumi Bormida e Tanaro che attraversano la città).

Personalmente ricordo quando il male iniziò ad aggredire Don Sandro, ma fino all’ultimo ha voluto essere presente tra i suoi Scout e i Suoi Pompieri (era infatti Cappellano del Comando Vigili del Fuoco).

Nel giorno dell’anniversario della Sua morte, l’occasione per un ricordo di tutti i nostri defunti Scout e i Vigili del Fuoco.

E la frase che solitamente la liturgia recita per l’ultimo saluto ai nostri cari.

Non ti chiediamo, Signore, perché ce l’hai tolto, ma ti ringraziamo perché ce lo hai donato