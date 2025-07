VIDEO – Grassobbio (BG), incendio notturno nel capannone di un’impresa edile

Spread the love

Un incendio è scoppiato nella notte all’interno del capannone di un’impresa edile a Grassobbio. La chiamata al Comando provinciale dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 2: le fiamme sono divampate nella zona industriale del paese, nella ditta Green S 300.

Il rogo è stato domato solamente nelle prime ore del mattino. Non si registrano feriti, mentre sono ingenti i danni materiali. Rimangono sconosciute le cause dell’incendio: è stata aperta un’indagine per fare luce sui fatti, al momento non si esclude il dolo.