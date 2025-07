Incendi dolosi a Roma, è caccia ai piromani. L’ipotesi di una regia organizzata

Spread the love

Oltre 330 roghi, spesso dolosi, dal 15 giugno, data d’inizio della campagna antincendi boschivi. Solo a Roma più di 500 allarmi. Falchi e poiane sorvolano a più riprese i campi attorno all’aeroporto di Fiumicino. Non possono avvicinarsi al terreno perché gli alberi sono in fiamme e i loro nidi sono distrutti. Un danno enorme per l’ecosistema sul litorale romano, più volte messo in pericolo in queste ultime settimane da una serie di roghi senza precedenti, che ieri si è purtroppo aggravata con altri tre focolai che in poche ore sono diventati incendi diffusi fra Boccea, Tragliatella, Testa di Lepre, ancora una volta Ponte Galeria. Con conseguenze anche dalla parte di via Aurelia, con Massimina e Casal Lumbroso ancora una volta minacciati dalle fiamme.

Eventi che rafforzano l’ipotesi che ad agire ormai da metà giugno sono uno o più piromani che hanno scelto l’inizio dell’estate 2025 per concentrarsi su questa parte della periferia della Capitale. Oltre 330 roghi, spesso dolosi, dal 15 giugno scorso, data d’inizio della campagna antincendi boschivi, solo a Roma più di 500 allarmi che hanno coinvolto tutta la provincia. Quasi sessanta nel territorio del comune di Fiumicino, o comunque al confine con quello di Roma.

Un’offensiva per la quale al momento non ci sono colpevoli ma che fa riflettere perché in pratica ogni giorno nelle ultime tre settimane almeno sono divampati, sarebbe meglio dire sono stati appiccati, almeno due roghi al giorno di grandi dimensioni.

Ieri addirittura di più con una quindicina di squadre dei vigili del fuoco e altrettante della Protezione civile impegnate fin dalla tarda mattinata nel contrastare il fronte delle fiamme che minacciavano abitazioni e capannoni industriali, pur restando a distanza grazie al vento che una volta tanto soffiava dalla parte opposta.

Nuvole di fumo si sono alzate per decine di metri visibili da tutta Roma, anche dal centro. Ormai una costante, che rimbalza sui social dalla mattina alla sera. E anche di notte come si è visto con l’emergenza di lunedì alla Magliana. Per affrontare la situazione di ieri sono stati necessari i lanci d’acqua e sostanza estinguente dall’alto da parte di due Canadair e almeno quattro elicotteri che hanno fatto la spola dal mare per riempire le cisterne, anche da vasche private della zona

Allarmi a ripetizione che hanno provocato prima rallentamenti e poi la chiusura della linea ferroviaria Roma-Fiumicino, mentre le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario hanno allestito un cordone di sicurezza attorno all’area interessata dall’incendio più vasto, quello che ha aggredito e praticamente distrutto la collina protetta di Testa di Lepre, con blocchi della circolazione stradale ad ampio raggio.

