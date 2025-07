Spaventoso incendio a Metaponto: turisti e villaggi evacuati via mare, bimbo di 8 mesi intossicato

Spread the love

Momenti di paura oggi pomeriggio sulla costa Jonica della Basilicata dove uno spaventoso ed enorme incendio ha colpito una vasta area nella pineta di Metaponto, in provincia di Matera, costringendo le autorità locali all’evacuazione di centinaia di persone e turisti da villaggi e campeggi della zona. Il forte vento infatti in poco tempo ha mandato fuori controllo le fiamme e ha reso difficile lo spegnimento del rogo che è andato avanti per ore nonostante l’impegno di decine di soccorritori, elicotteri e Canadair.

Le fiamme sono divampate tra la tarda mattina e il primo pomeriggio in due diverse zone della costa materana distruggere ettari di pineta. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente verso le zone del Villaggio Metatur e dei campeggi Riva dei Greci e Julia. Le strutture sono state immediatamente evacuate quando le fiamme hanno minacciato i turisti e le abitazioni. Nel frattempo, un secondo incendio si è sviluppando sul lato opposto, nella zona della stazione ferroviaria, dirigendosi pericolosamente verso l’area di Torremare.

FANPAGE.IT