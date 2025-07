VIDEO – Furioso incendio al terzo piano: inquilina salvata sul balcone, appartamento distrutto

Spread the love

PORTO SANT’ELPIDIO – Paura nella notte a Porto Sant’Elpidio per un furioso incendio che si è sviluppato al terzo piano di una palazzina in piazza Alighieri: inquilina salvata sul balcone, appartamento distrutto

Erano circa le 2 quando quando è scattato l’allarme: arrivati sul posto a sirene spiegate, i vigili del fuoco, hanno trovato l’inquilina che cercava di mettersi in salvo sul balcone della casa. Così hanno subito raggiunto la donna per poi portarla in salvo. Le squadre Fermo e Civitanova Marche hanno domato l’incendio che, nel frattempo, aveva distrutto l’appartamento e provocato danni anche a quello confinante. Stamattina nuovo sopralluogo per cercare di risalire alle cause del rogo.

CORRIERE ADRIATICO