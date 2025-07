VIDEO – Incendio alla Meranese Gomme di Merano: rogo spento nella notte

Spread the love

È stato domato nella notte l’incendio che aveva interessato un deposito di pneumatici a Merano, in via 4 Novembre, all’interno della ditta Meranese Gomme.

Le fiamme, divampate nel pomeriggio, avevano generato una densa nube di fumo, spingendo le autorità a consigliare ai residenti di chiudere le finestre e spegnere ventilatori e condizionatori. L’allerta è rientrata in serata.

Circa un centinaio di vigili del fuoco volontari della zona hanno lavorato per ore per contenere il rogo. Le operazioni si sono intensificate dopo l’apertura di un varco nella struttura in cemento del capannone, permettendo un intervento diretto all’interno.

L’incendio ha distrutto centinaia di pneumatici e ha coinvolto l’intera officina al piano terra e il magazzino al primo piano.

Un dipendente, rimasto bloccato all’interno al momento dello scoppio del rogo, è stato tratto in salvo dopo essersi rifugiato in un vano adiacente. Due persone sono state trasportate in ospedale per sintomi lievi da intossicazione da fumo.

https://lavocedeltrentino.it/dalle-valli/incendio-alla-meranese-gomme-di-merano-rogo-spento-nella-notte/