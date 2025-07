Vigili del fuoco – Campionato Regionale di Padel

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Il Comando di Fermo si è aggiudicato il primo torneo regionale di padel, riservato al personale del Corpo Nazionale, organizzato dalla Direzione Marche, che si è svolto a Senigallia presso il XPADEL Center che ha messo a disposizione, oltre che i campi di gioco, anche proprio personale dimostrando un non comune senso di ospitalità e grande professionalità, contribuendo in maniera determinante al successo della manifestazione. 24 gli atleti che si sono sfidati in rappresentanza dei cinque Comandi e della Direzione regionale ed alla fine degli incontri a conquistare la palma del migliore è stato proprio il Comando fermano.

Al di là del fattore sportivo, seppur importante considerando che la competizione è parte integrante di qualsiasi essere umano, la kermesse è servita per cementare il ben noto spirito di gruppo che contraddistingue i pompieri di ogni latitudine. Un ringraziamento va anche rivolto al Comune di Senigallia che ha concesso il patrocinio alla manifestazione ed all’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco che ha collaborato per la logistica.