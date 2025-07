Alzheimer: nel Regno Unito la prima banca di staminali al servizio della ricerca

Spread the love

È stata creata la prima grande banca di cellule staminali prelevate da individui affetti da Alzheimer e soggetti sani, pensata per diventare una preziosissima risorsa al servizio della ricerca scientifica messa liberamente a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo: l’obiettivo è facilitare gli studi sull’impatto delle diverse varianti genetiche, aiutare la comprensione dei fattori di rischio della malattia e anche contribuire alla progettazione di nuovi trattamenti personalizzati.

Il risultato è stato illustrato nello studio pubblicato sulla rivista Stem Cell Reports, guidato dall’Istituto di ricerca sulla demenza del Regno Unito presente all’Università di Cardiff.

Malattia di Alzheimer: quale impatto dalla genetica?

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce il dieci per cento circa delle persone sopra i 65 anni d’età e un terzo di quelle sopra gli 85.

La genetica ha un ruolo molto importante nella probabilità di sviluppare il disturbo e sono già state individuate diverse varianti genetiche che risultano più frequenti negli individui affetti. Con la scoperta di un numero sempre maggiore di queste varianti di “rischio” associate alla malattia, è ora possibile calcolare con elevata precisione il punteggio di rischio poligenico individuale. Ovvero: la probabilità che una persona sviluppi la malattia.

Nonostante i progressi fatti, però, si sa ancora poco delle modalità con le quali queste varianti, e loro combinazioni, influenzano la salute e aumentano il rischio di sviluppare l’Alzheimer nel corso della vita.

È per affrontare questo problema che i ricercatori hanno creato una banca dati prelevando campioni da oltre cento donatori: circa due terzi avevano ricevuto una diagnosi di malattia di Alzheimer e presentavano un rischio poligenico individuale relativamente alto, mentre un terzo erano cognitivamente sani, della stessa età, con un rischio basso.

Dalle staminali nuove prospettive di cure per l’Alzheimer?

Le cellule del sangue di questi individui sono state geneticamente modificate per trasformarle in cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC), in grado di generare tutti i tipi cellulari dell’organismo.

La nuova risorsa (iPSC Platform to model Alzheimer’s disease Risk) sarà messa a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo per facilitare gli studi sull’impatto delle varianti di rischio nei modelli cellulari di malattia di Alzheimer basati su staminali pluripotenti indotte in laboratorio.

In definitiva, questa risorsa può essere utilizzata per accrescere la nostra comprensione dei fattori di rischio genetici legati alla più diffusa forma di demenza e potrebbe contribuire alla progettazione di nuovi trattamenti personalizzati o di strategie di prevenzione.

