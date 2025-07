Incidente stradale In via Nazionale Piemonte a Savona

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, poco prima delle ore 7:00, i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in via Nazionale Piemonte a Savona.

Due le persone coinvolte, una delle quali rimasta ferita e incastrata all’interno del veicolo. Per consentire l’estrazione è stato necessario l’utilizzo del gruppo da taglio con cesoie e divaricatore idraulico.

La persona è stata successivamente immobilizzata e affidata al personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Carabinieri per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.