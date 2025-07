Frontale tra auto e suv, morti due ragazzi di 19 e 20 anni: gravissimo un 16enne. «Stavano andando al lavoro in un parco acquatico»

Spread the love

Incidente mortale in Sardegna ad Arzachena, dove due ragazzi di 19 e 20 anni sono morti domenica 13 luglio, in uno scontro frontale tra due auto: i due giovani viaggiavano su una Ford Fiesta che si è scontrata con un Suv mentre percorrevano la statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu, all’ingresso di Arzachena.

Le due vittime sono di origini marocchine, così come un altro ragazzo di 16 anni che è stato trasportato in elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari in gravissime condizioni, mentre due donne, che si trovavano sul Suv, sono state portate all’ospedale di Nuoro in codice rosso.

«Stavano andando al lavoro in un parco acquatico»

I tre ragazzi a bordo della Fiesta questa mattina si stavano recando al lavoro in un parco acquatico di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. La strada statale 125, nei pressi di Arzachena, nel nord est della Sardegna, è chiusa al traffico. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale del Commissariato di Cannigione, la polizia locale di Arzachena e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere.

