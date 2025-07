Grosso incendio nel campo nomadi di via Bonfadini: la colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanz

Spread the love

Odore di bruciato e di plastica. Un’alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza in tutta Milano e possibili disagi per gli aerei in volo su Linate e i treni dell’alta velocità che passano vicino al campo nomadi di via Bonfadini.

L’allarme per un grosso incendio è scattato poco prima delle 14 di domenica 13 luglio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con tre squadre, i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia locale. L’origine delle fiamme è al momento ignota. I pompieri sono al lavoro per domare il fumo. Dalle prime ispezioni non si registrano feriti.

