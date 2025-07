Incendiata la Balena di Allegrucci alla Triennale: preso il piromane

Spread the love

Poco dopo le 6 di lunedì mattina le fiamme, che hanno distrutto la gigantesca Balena esposta davanti alla Triennale di Milano.

L’installazione era stata realizzata in cartapesta azzurra per la 24esima Esposizione internazionale da Jacopo Allegrucci, che è anche maestro dei Carri di Viareggio, e fa parte della serie dedicata agli animali in via di estinzione per il progetto “La fragilità del futuro”.

Il personale ha dato subito l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre gli agenti della Polizia hanno fermato poco lontano il presunto piromane, poi portato in Questura. L’uomo, la cui posizione è al vaglio degli investigatori, rischia l’arresto per incendio doloso.

