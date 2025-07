Incendio di uno stavolo a Tolmezzo: i Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme al bosco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 12 di ieri, domenica 13 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di uno stavolo costruito ai bordi di un’area boscata nei pressi della SS52BIS a Tolmezzo. Per spegnere l’incendio i Vigili del fuoco sono intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo Paularo e Cercivento, supportate dall’autobotte del distaccamento di Tolmezzo e l’autoscala, la squadra AIB (Antincendio Boschivo) e il funzionario di guardia della sede centrale del comando friulano.

Al loro arrivo, i Vigili del fuoco hanno trovato un piccolo annesso allo stabile completamente avvolto dalle fiamme che si stavano già propagando al tetto dello stavolo.

Il proprietario dell’edificio era all’esterno con sintomi da intossicazione per aver respirato I fumi prodotti dall’incendio nel tentativo di spegnere le fiamme. Assistito dai soccorritori è stato poi accompagnato all’ospedale dal personale sanitario.

Le operazioni dei Vigili del fuoco hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione e al bosco che si trova nelle immediate vicinanze. Dopo aver estinto l’incendio, i Vigili del fuoco sono passati alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza della struttura e di tutta l’area circostante.