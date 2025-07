Incendio pannelli fotovoltaici

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di ieri, poco prima delle 13, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, supportata da un’ulteriore partenza e dall’autoscala giunte dalla sede centrale del comando, è intervenuta a Casarsa della Delizia dove era stato segnalato l’incendio dei pannelli fotovoltaici sul tetto di un condominio.

I Vigili del fuoco hanno prontamente spente le fiamme con l’utilizzo di alcuni estintori e poi hanno messo in sicurezza l’impianto e hanno verificato la presenza di eventuali danni strutturali al tetto della palazzina. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che per fortuna non ha coinvolto persone.