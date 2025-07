Interventi su territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MONTEPRANDONE (AP) – DISSESTO STATICO – Dalle 12,30 una squadra del distaccamento di San Benedetto sta effettuando opere di messa in sicurezza di un edificio in ristrutturazione in via Borgo da Mare.

Una parete dell’immobile è crollata sulla strada sottostante travolgendo l’impalcatura e danneggiando un’auto presente in zona.

Una volta esclusa la presenza di persone coinvolte nel crollo e dopo un attento sopralluogo alla presenza del funzionario VF di turno, si sta procedendo con la messa in sicurezza anche per poter riaprire alla circolazione la via completamente occupata dai detriti.

Dal Comando di Ascoli Piceno

MONTEPRANDONE (AP) – INCENDIO AUTOVETTURA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE – Poco prima delle 15 i Vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti sulla provinciale 54 per un auto in fiamme. La stessa vettura si era incendiata a seguito dell’impatto contro un albero a bordo strada.

A bruciare anche l’albero e delle sterpaglie. La conducente era già stata presa in cura dal personale sanitario, aiutata ad uscire dall’abitacolo da una persona che passava nei pressi e successivamente elitrasportata all’Ospedale regionale.

Le fiamme sono state estinte con l’ausilio di liquido schiumogeno e subito dopo i pompieri hanno provveduto alla bonifica dell’intera scena incidentale.

Dal Comando di Ascoli Piceno