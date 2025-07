Sindacati, su forestali e vigili fuoco impegno disatteso

Spread the love

Regione Valle d’Aosta

ANSA – Apprendiamo con amarezza che la legislatura sta per chiudersi senza l’approvazione dei disegni di legge regionali dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale.

La riforma, iniziata lo scorso anno con le modifiche alla legge regionale 22 del 2010, che prevedeva l’istituzione del Comparto soccorso e sicurezza, risulta quindi clamorosamente monca e colpevolmente incompiuta in quanto non verrà raggiunto il tanto sospirato traguardo”.

Lo scrivono in una nota i sindacati Fp CgiL, Cisl Fp, Savt Fp e Conapo.

“Siamo quindi di fronte alla mortificazione di un lungo percorso – spiegano – in cui sono state profuse innumerevoli energie per arrivare alla riforma dell’ordinamento e delle norme attinenti ai due corpi, che avrebbero finalmente colto la valenza funzionale ed il riconoscimento dell’elevato compito che i nostri Corpi garantiscono per la sicurezza ed il soccorso dei cittadini”.

Si tratta, secondo le sigle, di “un’occasione mancata per rispondere più compiutamente alle istanze storiche di equiparazione economica, normativa/ordinamentale e previdenziale, ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale rispetto a coloro che, nel resto del Paese, esercitano le loro stesse funzioni”.