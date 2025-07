Tentato furto con esplosivo al distributore Conad sulla via Emilia, ladri a mani vuote

Spread the love

Il colpo è fallito, restano solo i danni. Tentato furto nella notte appena trascorsa al distributore di carburante Conad lungo la via Emilia a Imola. Una banda di malviventi ha tentato di far saltare la colonnina per i pagamenti del distributore con una carica esplosiva. Il colpo, tuttavia, non è riuscito: i sistemi di sicurezza hanno retto e i malviventi se ne sono andati a mani vuote.

«Degli individui che non meritano neppure un appellativo hanno fatto esplodere una colonnina di pagamento arrecandoci parecchi danni. La stima dei danni è ancora in corso – spiega Luca Loreti, titolare dell’azienda Carducci Carburanti -. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che ringraziamo per il loro tempestivo intervento e l’estrema professionalità ed efficienza dimostrata».

Il distributore, rimasto chiuso per poche ore, ha ripreso l’attività alle 11 di stamattina dopo le opportune verifiche.

Restano in corso le indagini dei carabinieri per cercare di risalire ai responsabili, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.