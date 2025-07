VIDEO – I soccorritori cercano 11 dispersi dopo il ribaltamento di un motoscafo nell’Indonesia occidentale

Spread the love

PADANG (Indonesia), 15 luglio: I soccorritori indonesiani sono alla ricerca di 11 persone, tra cui tre bambini, ancora disperse martedì dopo che un motoscafo si è capovolto durante una tempesta il giorno prima al largo delle isole Mentawai in Indonesia.

Sette persone, tra cui due membri dell’equipaggio, sono state tratte in salvo e sono in condizioni stabili dopo essere state alla deriva per ore nelle acque agitate, ha affermato Lahmudin, a capo dell’agenzia locale per la gestione dei disastri.L’imbarcazione si è capovolta nello stretto di Sipora dopo aver lasciato Sikakap, una città nel distretto delle Isole Mentawai, nella provincia di Sumatra Occidentale, a mezzogiorno, ha detto Lahmudin, che come molti indonesiani usa un solo nome.

Era diretta alla vicina città di Tuapejat, un viaggio di meno di due ore.L’imbarcazione trasportava 16 passeggeri, per lo più funzionari dell’amministrazione locale, e due membri dell’equipaggio. Tra le 11 persone disperse, tre bambini e un parlamentare locale.”Le autorità stanno ancora indagando sulla causa dell’incidente, ma i sopravvissuti hanno affermato che l’imbarcazione è stata colpita da onde molto alte durante una tempesta improvvisa”, ha affermato Lahmudin.

Una nave di soccorso e un gommone sono stati impiegati per la ricerca di sopravvissuti, con l’assistenza dei pescatori e delle persone a terra, ha affermato Rudi, il capo dell’agenzia locale di ricerca e soccorso, che usa anche un solo nome.I video diffusi dalla National Search and Rescue Agency mostrano le ricerche svolte durante la notte, in mare agitato e sotto la pioggia.