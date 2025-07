Dopo tre mesi dall’incidente, il Sig. Loduca Nicola fa visita ai Vigili del Fuoco di Lamezia Terme per ringraziarli: “Mi avete salvato la vita”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Lamezia Terme, 16 luglio 2025 – Nella serata di ieri, il signor Loduca Nicola, sopravvissuto a un grave incidente stradale avvenuto il 17 aprile scorso in località Spartà, nel comune di Lamezia Terme, ha fatto visita al distaccamento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede di Lamezia Terme, per esprimere la propria riconoscenza a chi, con coraggio e prontezza, ha contribuito a salvargli la vita.

Dopo oltre tre mesi trascorsi tra terapia intensiva, interventi chirurgici e riabilitazione, Nicola ha voluto incontrare di persona i soccorritori, consegnando loro una targa commemorativa con parole di profonda gratitudine:

~”Ai Vigili del Fuoco, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutto il vostro team per l’intervento che ha salvato la mia vita. In un momento di grande paura e pericolo, avete dimostrato un coraggio, una prontezza e un’umanità che non dimenticherò mai. Il vostro lavoro quotidiano richiede forza, sacrificio e dedizione, ma per chi, come me, è stato salvato da voi, significa molto di più: significa una seconda possibilità. Grazie per il vostro impegno instancabile, per aver messo a rischio la vostra incolumità per proteggere la mia. Non ci sono parole sufficienti per esprimere quanto io vi sia riconoscente.

Con profondo rispetto e gratitudine. Loduca Nicola~ “

L’incidente si era verificato in località Spartà: un furgone Iveco Daily, che trasportava sul cassone un miniescavatore, ha perso il controllo mentre percorreva una discesa molto ripida, probabilmente a causa di un surriscaldamento dei freni, terminando la sua corsa contro un muretto e ribaltandosi.

A bordo del veicolo si trovavano tre persone, tutte rimaste ferite. Due di loro riportarono gravi lesioni: una fu trasferita in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro, mentre gli altri due furono trasportati all’ospedale di Lamezia Terme.

Il pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme si rivelò cruciale garantendo il supporto necessario al personale sanitario del SUEM 118, intervenuto per prestare le prime cure.

La visita di ieri rappresenta un momento di forte commozione e riconoscimento per il prezioso lavoro quotidiano svolto dai Vigili del Fuoco, spesso in condizioni estreme e con alto rischio personale. Un gesto, quello di Nicola Loduca, che sottolinea l’importanza della gratitudine e il valore di chi dedica la propria vita al servizio della collettività.