VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15:40 circa nel comune di Pioraco per soccorrere un ragazzo che ha perso l’orientamento finendo in una zona molto impervia. Sul posto interveniva, in ausilio alla squadra VVF di Camerino, il reparto volo di Pescara con il Drago 158 per il recupero in quota con verricello.