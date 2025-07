Grande incendio in un magazzino a Lipljan, vigili del fuoco e polizia sul posto

Spread the love

Circa un’ora fa è scoppiato un incendio in un magazzino a Lipljan. Vigili del fuoco e polizia sono attualmente sul posto.

Come trasmette Koha , riferendosi alle accuse della polizia del Kosovo, l’incendio è scoppiato alle 16.30, nell’edificio in via Ibrahim Rugova. Sono stati registrati solo danni materiali.

“Oggi, verso le 16:30, abbiamo ricevuto informazioni su un incidente: un incendio in un edificio in via Ibrahim Rugova a Lipljan. La polizia e i vigili del fuoco che si stanno occupando del caso sono intervenuti immediatamente sul posto. In base ai dati preliminari, si segnalano solo danni materiali”, si legge nella risposta della polizia, riporta questo media.