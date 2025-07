Incendio all’ecocentro, a fuoco 7 mezzi per la raccolta dei rifiuti

Spread the love

MERLARA (PADOVA) – Terminato all’1 di mercoledi 16 luglio l’intervento dei vigili del fuoco, per un incendio che ha coinvolto sette automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, presso un ecocentro in via dell’Industria, a Merlara.

I pompieri accorsi da Este, Rovigo, Vicenza, Legnago, con il supporto del funzionario di guardia e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Venezia, questi ultimi impegnati per la bonifica dei serbatoi di bio metano, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi. Quattro sono andati completamente distrutti e tre coinvolti parzialmente dalla fiamme. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto i varabinieri.

GAZZETTINO