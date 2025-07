Spread the love

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti a Collegno per l’incendio di un centro di trattamento rifiuti. Sei squadre stanno operando per contenere le fiamme e lavorare alla successiva messa in sicurezza dell’area.

La topologia di intervento e il grande caldo stanno rendendo difficoltose le condizioni. Non risulterebbero persone coinvolte nell’incendio. Al momento non sono ancora state dichiarate criticità per le condizioni dell’aria.

https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/25_luglio_16/incendio-nella-discarica-di-collegno-sei-squadre-di-vigili-del-fuoco-al-lavoro-54b73615-e261-4484-8f9c-6b0cf765axlk.shtml?refresh_ce