Incendio vettura a distributore

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente questa notte ore 1.50 sulla SS Dei Giovi Fino Mornasco presso il distributore Q8 per l’incendio di una autovettura mentre stava effettuando rifornimento.

Non si segnalano persone coinvolte. In corso di ricostruzione la dinamica dell’innesco.

In posto unitamente ai VVF i Carabinieri

Intervento di soccorso tecnico urgente martedì sera alle ore 19.15 circa da parte di squadra VVF del distaccamento di Canzo, in supporto al personale sanitario, in località Prim’Alpe a Canzo per soccorso persona, minore di 9 anni coinvolto in incidente domestico in zona impervia non raggiungibile da ambulanza. Stabilizzato il ragazzo, si è provveduto al trasporto a valle fino al successivo ricovero in ospedale a Erba per accertamenti. Presente anche personale della locale stazione CNSAS