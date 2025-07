VIDEO – L’esercito israeliano ha attaccato l’unica chiesa cattolica nella Striscia di Gaza – Ferito Padre Romanelli – due morti e sei feriti gravi

Spread the love

VIDEO – Giovedì mattina l’esercito israeliano ha attaccato la chiesa della Sacra Famiglia nella città di Gaza, sede dell’unica parrocchia cattolica nella Striscia di Gaza. Secondo le testimonianze raccolte da Associated Press la chiesa sarebbe stata colpita con l’artiglieria da un carro armato. Il numero di morti e feriti non è ancora del tutto chiaro: secondo quanto riferito da ANSA e Al Jazeera, due persone sarebbero state uccise, sei ferite gravemente e una in maniera lieve (il parroco argentino Gabriel Romanelli). Il Vaticano invece non ha confermato l’uccisione di nessuno. Sempre secondo fonti di ANSA nel patriarcato di Gerusalemme, l’esercito israeliano avrebbe detto che la chiesa è stata colpita per un errore di tiro.

Le vicende della parrocchia della Sacra Famiglia erano diventate piuttosto note anche per via del grande interessamento mostrato da papa Francesco, che nei suoi ultimi mesi di vita chiamava Romanelli quasi ogni giorno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha condannato l’attacco contro la chiesa e in generale contro la popolazione civile, in maniera molto più diretta e con toni più duri rispetto a quelli che usa solitamente per criticare gli attacchi israeliani contro altri luoghi nella Striscia di Gaza.

Dall’alba di giovedì i bombardamenti israeliani hanno colpito diversi luoghi della Striscia di Gaza, uccidendo almeno 22 persone.