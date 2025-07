Nova Siri e Policoro ricordano Lasalata e Martino, Latronico: “Non sono caduti per caso ma da Vigili del Fuoco, da servitori dello Stato”

Spread the love

“In occasione della cerimonia in ricordo dei Vigili del Fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e commozione per il sacrificio compiuto lo scorso anno da questi due servitori dello Stato”.

Lo afferma in una nota l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr Cosimo Latronico. “La loro memoria – prosegue l’assessore – non è soltanto una pagina dolorosa della nostra storia locale, ma un faro che illumina il senso più autentico del prestare servizio. Perdere la vita mentre si compie il proprio dovere, nella tutela della collettività, è il gesto più alto e nobile che un essere umano possa compiere. Non c’è retorica, né parola che possa racchiudere pienamente il valore del loro sacrificio”.

Per Latronico: “Indossare una divisa significa scegliere il rischio e la responsabilità. Ma anche la dignità e il rispetto che derivano dall’essere un punto di riferimento per una comunità. Nicola e Giuseppe hanno perso la vita da uomini coraggiosi. Ma soprattutto hanno vissuto da uomini giusti.

Oggi, la deposizione di una corona sul luogo dell’accaduto, l’intitolazione della Caserma del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Policoro alla loro memoria unitamente all’intestazione di una Piazza a Nova Siri Marina con la scopertura di un monumento, non sono gesti simbolici, ma rappresentano un profondo impegno civile e sociale: quello di trasmettere ai più giovani il senso dell’appartenenza allo Stato. Alle loro famiglie, che portano il peso più grande, giunga l’abbraccio sincero delle istituzioni regionali.

Il loro dolore è anche il nostro. Nicola e Giuseppe hanno donato la loro vita per salvare quella degli altri. Non sono caduti per caso. Sono caduti da Vigili del Fuoco, da servitori dello Stato. Un plauso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera e ai sindaci e alle Amministrazioni comunali di Policoro e Nova Siri che con grande sensibilità hanno inteso ricordare questo momento per rinnovare gratitudine alla famiglia dei caduti ed al Corpo dei Vigili del Fuoco”, conclude l’assessore Latronico.

