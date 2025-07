Porsche da 1 milione di euro finisce fuori strada sulle Alpi: salvata dai pompieri

Spread the love

Un episodio al limite dell’incredibile ha recentemente scosso il mondo delle Porsche Carrera GT, portando nuovamente sotto i riflettori i rischi che si celano dietro la guida di auto sportive sulle strade più insidiose.

Siamo sulle suggestive Alpi austriache, dove un esemplare rarissimo di questa iconica supercar tedesca, dal valore che supera abbondantemente il milione di euro, è stato protagonista di un incidente spettacolare quanto fortunatamente non tragico.

Tutto è accaduto l’11 luglio 2025, lungo la celebre Postalmstraße, nei pressi di Strobl. Una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata al piacere della guida e all’ammirazione dei paesaggi alpini si è trasformata in un vero e proprio incubo per i due occupanti, cittadini di Singapore di 46 anni, a bordo di una fiammante Porsche Carrera GT gialla con targa tedesca. L’auto, una delle sole 1.270 prodotte in tutto il mondo, ha perso aderenza a causa del manto stradale bagnato, scivolando fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa in una ripida scarpata tra gli alberi.

