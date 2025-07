VIDEO – Incendio di un garage in un condominio di 3 piani

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenendo dalle ore 19:15 circa in via Vanzolini per l’incendio di un garage in un condominio di 3 piani. Vista la grande quantità di fumo che fuoriesce dalle grate di aerazione limitrofe all’edificio si sta procedendo ad evacuate i residenti con l’autoscala

Ancora in corso l’incendio nel garage che dal tardo pomeriggio sta impegnato i Vigili del fuoco di Pesaro. Alcune persone evacuate dai sette appartamenti presenti nella struttura hanno fatto ricorso alle cure del personale del 118.

L’incendio è stato spento, alcune delle squadre VVF impegnate stanno rientrando in sede. Sono attualmente in corso le verifiche e la messa in sicurezza dei locali coinvolti.