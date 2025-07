Campagna Antincendi Boschivi 2025: attiva la convenzione tra Regione Sardegna e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO “La convenzione rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la prevenzione, il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi garantendo rapidità d’intervento in una stagione estiva che si preannuncia ad alto rischio per gli incendi boschivi. L’azione coordinata e tempestiva di tutte le forze in campo impegnate nella Campagna AIB è fondamentale per tutelare la popolazione, l’ambiente e il patrimonio boschivo dell’Isola.”

Queste le parole dell’Assessore della difesa dell’ambiente Rosanna Laconi sull’attivazione della convenzione per la Campagna estiva Antincendi Boschivi (AIB) 2025 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tra i firmatari, oltre all’Assessore della difesa dell’ambiente, il Prefetto di Cagliari il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e il Direttore Generale della Protezione Civile.

L’accordo definisce un articolato piano operativo interforze per fronteggiare gli incendi boschivi, rurali e in aree di interfaccia urbano-rurale sull’intero territorio regionale, rafforzando la collaborazione e la sinergia tra enti statali e regionali. La Regione Sardegna finanzia le attività previste con 1,6 milioni di euro, destinati a personale, mezzi e attrezzature del CNVVF.

Principali obiettivi della convenzione:

potenziamento delle squadre operative dei Vigili del Fuoco fino al 31 agosto, con attivazione di 8 basi stagionali nei territori a maggior rischio: Pula, Castiadas, Arbus, San Teodoro, Orosei, Terralba, Valledoria, e per la prima volta, Carloforte;

presenza di un funzionario VVF presso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) e di uno in ogni Centro Operativo Provinciale (C.O.P.) di Cagliari, Iglesias, Oristano, Nuoro, Lanusei, Sassari e Tempio Pausania;

coordinamento interforze tra CNVVF, CFVA, Protezione Civile, garantendo una risposta efficace in caso di eventi complessi e situazioni di emergenza;

scambio strutturato di dati e informazioni operative, attraverso sistemi digitali interoperabili tra Vigili del Fuoco e strutture regionali;

Il Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna ha espresso soddisfazione per la stipula ed il potenziamento, a seguito della convenzione. I Vigili del fuoco potenziano con oltre 70 unità VVF dislocate nelle diverse basi stagionali e nelle sedi istituzionali dei vigili del fuoco, corrispondente a circa il 25% in più del dispositivo di soccorso VVF sul territorio regionale.

Anche il Prefetto di Cagliari si è compiaciuto per il risultato raggiunto e per la sinergia tra gli Enti, uniti con l’intento di tutelare la popolazione e il territorio della regione Sardegna.

Tra gli altri obiettivi del documento la collaborazione nelle attività di formazione/informazione in materia di AIB e più in generale di protezione civile, e la partecipazione congiunta a progetti, anche internazionali, di ricerca e sperimentazione e ai programmi di collaborazione Interreg.