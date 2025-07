Il distaccamento di Policoro intitolato a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i due Vigili del fuoco caduti in servizio un anno fa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Si è svolta ieri a Policoro una sentita e partecipata cerimonia per l’intitolazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Policoro alla memoria di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino. I due vigili del fuoco, materani di 45 anni, persero la vita esattamente un anno fa, il 17 luglio 2024, mentre erano impegnati in un’operazione di spegnimento di un incendio di vegetazione in contrada “Salice” tra i Comuni di Nova Siri e Rotondella. Proprio nel luogo della tragedia è stata deposta una corona di alloro in memoria dei due vigili del fuoco caduti durante l’adempimento del loro dovere.

Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, il capo del Corpo, Eros Mannino, rappresentanti del comando dei Vigili del Fuoco di Matera e le autorità civili, militari e religiose, tra cui il sindaco di Policoro, colleghi, familiari e numerosi cittadini. L’atmosfera, carica di emozione, ha testimoniato il profondo affetto e la riconoscenza della comunità nei confronti dei due uomini che hanno dedicato la loro vita al servizio degli altri.

“Il Distaccamento di Policoro porta da oggi il nome di due eroi. Onoriamo il coraggio di Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, caduti mentre lottavano contro le fiamme, facendo ciò che serviva in quel momento: proteggere vite, territori, comunità e lo hanno fatto fino all’estremo sacrificio. La loro morte ci rattrista ancora e ribadiamo la vicinanza concreta dello Stato, così come dei colleghi e della comunità locali, alle loro famiglie” – le parole commosse dell’onorevole Prisco.

A seguire, è stata scoperta la targa commemorativa, posta all’ingresso del Distaccamento, tra gli applausi commossi dei presenti. Un momento di raccoglimento e la benedizione della piazza da parte del parroco hanno concluso la celebrazione.

La cerimonia nel Distaccamento di Policoro è stata preceduta alle 10 dalla cerimonia di intitolazione della piazza di Nova Siri Scalo, nei pressi di via Gramsci, ai due vigili del fuoco caduti in servizio “affinché il loro sacrificio continui a vivere nel cuore della comunità e nella memoria di tutti noi” come ha ricordato il capo del Corpo Mannino.