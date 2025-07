Incendio della facciata di un edificio abitativo in fase di ristrutturazione e un’unità residenziale.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel primo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Bramante da Urbino, nel comune di Monza, per un incendio che ha interessato la facciata di un edificio abitativo in fase di ristrutturazione e un’unità residenziale.

Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, hanno coinvolto un appartamento e parte della facciata di un condominio, generando un’alta colonna di fumo visibile a distanza.

Immediatamente sono state inviate sul posto numerose squadre provenienti dai comandi di Monza-Brianza e Milano.

In via precauzionale cinquanta residenti dello stabile sono stati evacuati. Si segnalano sette persone coinvolte, che hanno inalato fumo: sono state assistite e prese in carico dal personale sanitario presente sul posto.

Attualmente sono impegnati 35 Vigili del Fuoco con quattro autopompe, tre autobotti e due autoscale. Le operazioni sono coordinate da un funzionario tecnico e dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

L’intervento è tuttora in corso. Seguiranno aggiornamenti.