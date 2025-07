Mezzo agricolo in fiamme mentre era al lavoro nei campi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella prima serata di mercoledì, intorno alle ore 19:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Santa Maria in Triaria per l’incendio di una rotoimballatrice. Le squadre di Urbino e Pesaro, con due autobotti e due mezzi fuoristrada, hanno spento le fiamme che avevano già coinvolto anche una porzione del campo adiacente, riuscendo a circoscrivere rapidamente l’incendio e ad evitare ulteriori danni. Per fortuna non si registrano feriti.